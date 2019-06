A Premier League 2019/20 já tem data para arrancar. E há logo um Manchester United-Chelsea na 1.ª jornada

Falta ainda muito para agosto, mas na Premier League não há tempo a perder: o calendário para a época 2019/20 foi anunciado esta quinta-feira, com a 1.ª jornada a jogar-se entre os dias 9 e 11 de agosto.

A temporada arranca a 9, sexta-feira, às 20h, com um embate entre o vice-campeão da última temporada, o Liverpool, e o recém-promovido Norwich City. Já o campeão Manchester City estreia-se no dia seguinte em casa do West Ham.

O Wolves de Nuno Espírito Santo joga também no sábado, em casa do Leicester, enquanto o Everton de Marco Silva enfrenta também fora de portas o Crystal Palace.

Mas o jogo grande da ronda está marcado para domingo, com Manchester United e Chelsea a fecharem a 1.ª jornada.

Todos os jogos da 1.ª jornada:

Liverpool - Norwich City

West Ham - Man. City

Bournemouth - Sheffield United

Burnley - Southampton

Crystal Palace - Everton

Leicester City - Wolves

Watford - Brighton

Tottenham - Aston Villa

Newcastle - Arsenal

Man. United - Chelsea