A temporada ainda nem começou e o Real Madrid já gastou mais de 300 milhões de euros em jogadores

Depois de uma época para esquecer, para o mercado e em força. O Real Madrid anunciou na quarta-feira a contratação de Ferland Mendy, ao Lyon, que será a quinta cara nova do plantel de Zinedine Zidane na próxima temporada.

Mendy, que terá custado qualquer coisa como 55 milhões de euros, junta-se aos brasileiros Éder Militão e Rodrygo, ao sério Luka Jovic e ao belga Eden Hazard e com isso o encargo com a contratação de jogadores já ultrapassou os 300 milhões de euros, o que ultrapassa largamente os mais de 250 milhões gastos em 2009, num defeso em que o Real contratou, entre outros, Cristiano Ronaldo, Kaká e Benzema.

De todos, Rodrygo foi o primeiro a ser anunciado, há um ano. O extremo de 18 anos, formado no Santos e considerado uma das maiores esperanças do futebol mundial, custou 45 milhões de euros aos merengues e esta época já fará parte do plantel de Zidane.

Já Éder Militão foi contratado em março ao FC Porto por 50 milhões e Luka Jovic ao Eintracht Frankfurt por 60 milhões.

Por Eden Hazard, um dos melhores jogadores do Mundo da atualidade, o Real Madrid teve de pagar 100 milhões de euros ao Chelsea.

Ora feitas as contas, já lá vão 310 milhões de euros gastos por Florentino Pérez. E isto sem contar com valores variáveis. Tudo para esquecer a última época, em que na ressaca da saída de Ronaldo, o Real Madrid terminou o campeonato em 3.º lugar e foi eliminado da Champions nos oitavos de final, pelo Ajax.