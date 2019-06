"Condicionou-se claramente o resultado do jogo". Polícia diz que há provas que o jogo que colocou o Valência na Champions foi vendido

A unidade policial que está a investigar a possibilidade de fraude no encontro desta última temporada entre Valladolid e Valência, no âmbito da Operação Oikos, considera provado que o encontro foi vendido. O encontro acabou com a vitória do Valência e consequente qualificação da equipa de Gonçalo Guedes para a Liga dos Campeões.

Num relatório do juiz de instrução número 5 de Huesca, ao qual o "El Mundo" teve acesso, pode ler-se que "se condicionou claramente o resultado" do jogo, "atentando directamente contra a integridade da competição". No mesmo documento é referido o nome de Borja Fernández, então capitão do Valladolid e uma das peças chave da Operação Oikos. No final de maio, vários futebolistas e dirigentes foram detidos em Espanha suspeitos de fazerem parte de um esquema de viciação de resultados e obtenção de benefícios com apostas desportivas.

O documento divulgado pelo diário espanhol dá conta ainda que "o resultado combinado foi vitória do Valência na 1.ª parte e a vitória final" e que tudo se cumpriu "com a ajuda de jogadores do Valladolid". Os dois golos do Valência nesse jogo nascem de erros da defensiva adversária.

A instrução destaca os prejuízos que a fraude provocou. Para lá dos desportivos, também os económicos, nomeadamente aos "apostadores de boa fé", bem como aos adeptos que comprar bilhete para um encontro que, na verdade, já estava escrito como iria acabar.

Girona na expectativa

Caso se prove o envolvimento de jogadores do Valladolid nesta fraude (pelo menos sete jogadores terão sido comprados), o clube que agora é propriedade do antigo avançado brasileiro Ronaldo poderá perder seis pontos e assim descer de divisão.

Para aclarar a situação, o Girona, o primeiro clube abaixo da linha de água na classificação final da La Liga desta temporada, já solicitou a abertura de um processo junto da federação espanhola. E propôs que a primeira divisão espanhola tenha 21 equipas na próxima temporada, até ficar decidida a possível sanção ao Valladolid.

Um "acordo de cavalheiros"

Outro dos jogos investigados no âmbito da Operação Oikos é o Huesca-Nástic da penúltima jornada da 2.ª divisão espanhola, época 2017/18. Com o Huesca já com a subida à La Liga garantida, a vitória acabou por ir para o aflito Nástic. Numa entrevista ao "El Mundo", Íñigo López, então jogador do Huesca e um dos implicados na investigação, admitiu que existia "um acordo de cavalheiros" para que os jogadores do Huesca tirassem o pé do acelerador, embora negue qualquer ligação ao esquema de viciação de resultados.

"Baixámos a intensidade, simplesmente. Não saímos a matar", disse o jogador ao jornal espanhol, frisando que o acordo já vinha desde o jogo da 1.ª volta e que apenas aconteceu por o Huesca já ter garantido a subida e o Nástic ainda estar a lutar para não descer. López sublinhou ainda que este tipo de acordos existe "desde sempre". A verdade é que o encontro registou apostas a favor da vitória do Nástic 14 vezes acima do normal, o que ativou os alarmes de várias casas de apostas, que acabariam mesmo por bloquear o encontro.

Já o "El País" refere esta quinta-feira que o Huesca chegou a oferecer incentivos aos seus jogadores para ganhar, por saber que vários estariam na disposição de oferecer o jogo ao Nástic, que acabou mesmo por vencer por 1-0.