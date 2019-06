Se quer saber tudo sobre a final sub-20 e é-lhe difícil decorar nomes, estes 13 mil carateres são para si. E serão úteis no futuro

Notas táticas

São duas seleções que partem, em momento defensivo, de estruturas com cinco defesas. A Ucrânia costuma organizar-se estruturalmente num 5x4x1 desdobrável em 3x4x2x1, projetando os dois laterais ofensivamente, ao mesmo tempo que desloca os médios-alas para o espaço entrelinhas para servirem como apoio à referência ofensiva. Já a Coreia do Sul tem apostado numa estrutura em 5x3x2, que se desdobra, em momento ofensivo, em 3x5x2, projetando os laterais. Há sempre uma grande preocupação em preencher o corredor central, ora utilizando três médios-centro, ora recorrendo a dois médios-centro e um extremo no espaço interior que está sempre pronto para acelerar o jogo e apoiar os dois avançados: o móvel (Lee Kang-In) e o de referência para uma construção mais direta, o possante Oh Se-Hun.

Andrei Lunin (Ucrânia – Leganés, emprestado pelo Real Madrid)

O melhor guarda-redes da competição. Chegou a interromper a sua participação no Mundial sub-20 por ter feito parte da convocatória da seleção A, ao serviço da qual já se estreou, para os jogos de apuramento para o Euro 2020. O Real Madrid contratou-o em julho de 2018 ao Zoria Luhansk, por 8,5 milhões de euros, justificados pelo impressionante registo, com apenas 19 anos, de 51 jogos (e 17 balizas-virgens) na divisão maior do futebol ucraniano.

Este ano rodou no Leganés, clube que realizou uma época tranquila em La Liga, totalizando 2 balizas-virgens em 5 jogos no campeonato. Muito forte sobre a linha de baliza, ao conjugar excelentes reflexos e elasticidade com um bom controlo espacial, exibe também agressividade posicional nas saídas aéreas e no controlo da profundidade, reagindo bem na resolução de situações de um contra um. Confortável com os pés: o direito é o preferencial.

Lee Kang-In (Coreia do Sul – Valência)

Com apenas 18 anos, completados no passado mês de fevereiro, é a grande estrela da seleção sul-coreana e um dos candidatos mais fortes a vencer a Bola de Ouro do Mundial sub-20, como atestam as quatro assistências e um golo ao longo da competição. Presença cada vez mais regular na equipa principal do Valência, pela qual somou em 2018/19 501 minutos de utilização entre Campeonato, Taça e Liga Europa, chegou, com apenas 10 anos, aos escalões de base da formação ché, oriundo do Incheon. Extremo de origem, a opção do técnico Chung Jung-Yong por uma organização estrutural em 5x3x2 metamorfoseou-o em segundo avançado com grande liberdade de movimentos.

É certo que, em alguns momentos, excede-se ao procurar assumir todas as ações ofensivas, fruto de uma qualidade técnica muito acima da média e a execução de todos os lances de bola parada, desgastando-se excessivamente. Contudo, é um desequilibrador nato, capaz de conciliar velocidade, poder de aceleração e agilidade com imprevisibilidade no drible, o que o torna muito forte na assunção de ações de condução e na criação de desequilíbrios no um contra um.

Além disso, destaca-se pela leitura de jogo e pela perceção das desmarcações dos colegas de equipa, o que lhe permite fomentar vários passes no espaço, sobretudo a partir de zonas mais recuadas, ou oferecer, em zonas mais próximas da área, várias assistências para situações de finalização através de passes de rutura, cruzamentos e na execução de bolas paradas laterais. Possui um remate forte de pé esquerdo na sequência de lances de bola corrida ou parada.

Serhi Buletsa (Ucrânia – Dínamo Kiev)

Aos 20 anos, ainda não teve a oportunidade para se estrear pela primeira equipa do Dínamo Kiev, mas tem vindo a assumir muito protagonismo na formação secundária – 10 golos em 43 jogos nas duas últimas épocas – e na UEFA Youth League – cinco golos e quatro assistências em 15 jogos nos derradeiros três exercícios –, o que o deixa à porta da equipa principal.

Talento fora da caixa, habitualmente utilizado como médio-ala-esquerdo que busca permanentemente o corredor central, o destro soma três golos e duas assistências na competição, assumindo protagonismo direto em metade dos golos apontados (10) pela Ucrânia no Mundial sub-20. Muito sagaz a surgir no espaço entrelinhas, de onde solta vários passes de rutura, é também talhado para protagonizar diagonais em ações de condução e de desequilíbrio em direção ao corredor central, conciliando velocidade e agilidade com qualidade técnica e virtuosismo no drible, o que lhe permite conquistar várias faltas em zonas próximas à área.

Perigoso nos cruzamentos, principalmente em lances de bola parada, a sua mobilidade e poder de desmarcação permitem-lhe aparecer com argúcia em zonas de finalização, tanto dentro como fora da área, de forma a explorar o forte remate com o pé direito. Apontou o golo que colocou a Ucrânia na final do Mundial sub-20.

Cho Young-Wook (Coreia do Sul – FC Seoul)

Aos 20 anos, conta já no seu currículo com cinco golos em 40 jogos na K-League. Começou o Mundial sub-20 como titular, depois de ter apontado quatro golos na fase de apuramento em que a Coreia do Sul se sagrou vice-campeã asiática, mas foi metamorfoseado por Chung Jung-Yong em arma secreta.

Avançado de origem, ainda que mais talhado para jogar como referência móvel ou como segundo avançado, mas também capaz de atuar a partir dos corredores laterais, como extremo que busca as diagonais para o espaço interior, ou até como médio interior de perfil ofensivo, como tem acontecido em alguns jogos neste Mundial, trata-se de um agitador e acelerador de jogo, muito perigoso a explorar situações de contra-ataque e de ataque rápido.

Capaz de assumir ações de condução e de desequilíbrio, assim como de estabelecer conexões curtas-médias com facilidade, sobressai pela mobilidade e pela incisividade com que se desmarca e ataca a profundidade em direção a zonas de finalização, exibindo grande facilidade de remate com o pé direito. Apontou dois golos no Mundial sub-20: ante a Argentina, o tento decisivo para o triunfo que ditou a eliminação de Portugal, e ante o Senegal.

Outros destaques

Defesas-centrais

Popov, defesa-central destro do Dínamo Kiev, é o patrão da defesa ucraniana. Autor de 3 golos neste Mundial, sempre na sequência de lances de bola parada, foi expulso ante a Itália e será uma baixa de muito peso na final, afigurando-se Safronov como principal candidato à sua substituição.

Central rápido, agressivo e fortíssimo no jogo aéreo, Popov assume um papel preponderante na saída de bola, já que é quem busca incessantemente as desmarcações de Konoplia no corredor direito. Bondar, capitão e defesa-central pelo meio com pés de veludo, e o coriáceo (mas não isento de qualidade técnica) Beskorovainyi, canhoto que desempenha as funções de defesa-central-esquerdo, manterão a titularidade. Na Coreia do Sul, não devem existir alterações.

À frente do guardião Lee Gwang-Yeon, que sobressai pelos reflexos e pela agilidade, apresentar-se-ão Lee Ji-Sol, destro que atua como defesa-central pela direita, sobressaindo pelo bom jogo aéreo nas duas áreas e pela sagacidade na antecipação; Kim Hyun-Woo, defesa-central pelo meio, também ele destro, jogador vinculado contratualmente ao Dínamo Zagreb (atua na equipa B) e que exibe atributos interessantes nas saídas médias-longas em direção aos corredores laterais; e Lee Jae-Ik, canhoto que atua como central pela esquerda, veloz e antecipativo, e que é quem assume mais riscos na primeira fase de construção, tanto na busca de passes verticais, como nas saídas em condução.

Laterais

Ponto forte nas duas seleções. Konoplia, lateral-direito ucraniano vinculado ao Shakhtar, soma já 3 assistências para golo, tirando partido da sua capacidade para oferecer largura e atacar com contundência a profundidade, já que concilia velocidade, poder de aceleração e uma disponibilidade física tremenda com argumentos nos cruzamentos.

À esquerda, Korniyenko, também vinculado ao Shakhtar, assume um papel similar, ainda que um pouco menos visível, já que a Ucrânia privilegia mais os ataques pelo corredor direito. Ao invés, a Coreia do Sul opta mais por explorar o corredor esquerdo, já que Choi Jun é mais incisivo do ponto de vista ofensivo.

Ainda no futebol universitário, o que o torna num alvo para muitos clubes dentro e fora de portas, o destro – também capaz de recorrer ao pé esquerdo – soma 1 golo – o tento que colocou a Coreia do Sul na final – e 1 assistência na competição, tirando partido da forma veloz e contundente como ataca a profundidade, como também da forma como protagoniza, posteriormente, perigosos movimentos em diagonal – com e sem bola – para o espaço interior. À direita, Hwang Tae-Hyeon, mesmo não se inibindo de produzir algumas subidas pelo corredor, apresenta um perfil mais equilibrado e menos arrojado ofensivamente.

Médios-centro

Oleksandr Petrakov, seleccionador da Ucrânia, começou por apostar numa dupla formada pelo destro Musolitin – de perfil mais ofensivo – e pelo canhoto Khakhlov – de perfil mais defensivo e agressivo, mas também com dotes interessantes na construção.

O evoluir da prova conduziu a uma mudança de protagonistas com a aposta na dupla formada pelos destros Chekh, médio vinculado ao Shakhtar, de perfil mais defensivo e discreto, e Dryshlyuk, capaz de combinar argumentos defensivos com ofensivos: boas variações do centro de jogo, além de um remate forte na sequência de lances de bola parada e corrida.

Na Coreia do Sul, a rotação também foi o mote do treinador Chung Jung-Yong. Isso fez com que Kim Jung-Min, uma das principais referências da Seleção sub-20, já internacional A com Paulo Bento, perdesse espaço nas opções principais.

Indiscutível é a presença de Jeong Ho-Jin, outro jogador oriundo do futebol universitário, como médio de perfil mais defensivo, existindo depois dúvidas se será acompanhado por Ko Jae-Hyeon, titular ante o Equador nas meias-finais e com um perfil mais ofensivo, ou Park Tae-Jun, titular ante o Senegal nos quartos-de-final e com um perfil mais equilibrado.

Em relação ao terceiro médio, este claramente de perfil mais ofensivo, o veloz e ágil canhoto Kim Se-Yoon, perigoso na execução de lances de bola parada laterais, levará alguma vantagem sobre o destacado Cho Young-Wook, principal aposta para agitar o jogo a partir do banco.

Médios-ala

O destacado Buletsa é a opção irrefutável para partir do corredor esquerdo em direção ao corredor central na seleção ucraniana. À direita, mas sempre com o corredor central em ponto de mira, dois galos para um poleiro: Tsitaishvili, que falhou a meia-final diante da Itália por castigo, costuma ser a opção principal, já que se trata de um jogador com uma qualidade técnica muito acima da média, capaz de promover constantes desequilíbrios no um contra um, ao conjugar velocidade e agilidade com um leque muito variado de fintas estonteantes, além de patentear atributos nos passes de rutura e nos cruzamentos (em bola corrida e em bola parada); e Kashchuk, protagonista de uma boa exibição ante a Itália, depois de agitar vários jogos a partir do banco, tirando partido da sua criatividade e bons argumentos nos passes de rutura, nos cruzamentos e no remate (muito espontâneo).

Do lado da Coreia, a opção por uma estrutura sem extremos, prejudicou os aceleradores Um Won-Sang – forte no um contra um – e Jeon Se-Jin – capaz de adir qualidade na execução de lances de bola parada a poder de drible.

Avançados

Supriaha, avançado do Dínamo Kiev, contratado por 6,5 milhões de euros, em agosto de 2018, ao Dnipro, era apontado como uma das grandes figuras da Ucrânia na antecâmara do Mundial sub-20. Até ao momento, não correspondeu às expetativas, apesar de se tratar de um avançado móvel, extremamente sagaz a desmarcar-se e pungente no ataque à profundidade, que possui um remate fácil de pé direito e argumentos no jogo aéreo.

Por isso, tem sido preterido em relação a Sikan, emprestado pelo Shakhtar ao Mariupol, que soma 4 golos na competição. Menos completo do que Supriaha, atravessa uma de grande confiança, destacando-se pelo sentido de oportunidade e sagacidade na antecipação em zona de finalização – destro preferencial, não se inibe de buscar a definição com o pé esquerdo e através do jogo aéreo.

Do lado da Coreia do Sul, o habitual companheiro do decisivo Lee Kang-In tem sido Oh Se-Hun. Com um perfil físico atípico para um jogador coreano (1.93), mas longe de ser estático, revela-se uma referência interessante para uma construção longa, já que é incisivo nos duelos físicos e aéreos, e tem dotes razoáveis na temporização, não se inibindo de surgir em zonas de finalização para explorar o remate com o pé esquerdo e o poderosíssimo jogo aéreo, o que o torna muito perigoso e acutilante a dar sequência a cruzamentos desde os corredores laterais.