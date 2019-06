Oficial: o novo treinador de Ronaldo gosta de fumar, foi bancário e chama-se Sarri

Está feito: a Juventus acaba de anunciar o italiano Maurizio Sarri como o novo treinador, em substituição de Massimo Allegri, que já comunicou que irá fazer um ano sabático. O contrato de Sarri com a Juve é de três épocas e os objetivos são muitos: o campeonato, que tem sido uma quase formalidade, e, sobretudo, a Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo conhece, assim, o seu segundo treinador no seu segundo ano na Juventus, tal como João Cancelo. Perspetiva-se uma renovação num plantel envelhecido e batido de antigas batalhas sob o comando de Massimo Allegri. Sarri, que tem 60 anos e começou tarde nestas coisas do futebol (foi bancário e começou pelos escalões secundário), conquistou a Liga Europa, foi finalista vencido da Taça da Liga e acabou em terceiro na Premier League, com o Chelsea.