“O meu pai enterrou os pais e irmã com as suas próprias mãos”. Como a experiência de Avram Grant está a ajudar a combater o antissemitismo

De Avram Grant sabemos que substituiu José Mourinho na primeira saída do português do Chelsea, passando de diretor do futebol para treinador principal, algo que não caiu exatamente bem entre os adeptos do clube londrino, até porque era público que o técnico israelita era amigo pessoal de Roman Abramovich, o milionário russo proprietário do clube.

Nos bancos do Chelsea, Grant esteve pouco tempo, de setembro a maio, sendo os seus serviços dispensados após perder a final da Liga dos Campeões de 2008, frente ao Manchester United.

Onze anos depois, a amizade com Abramovich continua e o seu papel no Chelsea é outro. Mas não menos importante.

O técnico israelita é agora uma espécie de embaixador dos blues, com uma pasta muito particular: em janeiro de 2018, o Chelsea lançou a campanha “Diz não ao antissemitismo” e Grant foi chamado para liderar as diversas ações e visitas que o clube faz no âmbito da iniciativa.

Nascido já em Israel numa família de refugiados de origem polaca, Grant tem procurado usar a experiência do seu pai para dar a conhecer às novas gerações de jogadores do Chelsea os horrores do Holocausto, algo que ele próprio só percebeu aos 15 anos.

“Estava sentado na varanda de minha casa com um amigo quando ouvi alguém a gritar. Nunca tinha ouvido nada assim, nem sequer nos filmes do Hitchcock”, explica o treinador à CNN, que acompanhou a equipa do Chelsea durante uma recente visita do clube londrino aos Estados Unidos, onde jogou frente à formação dos New England Revolution, um jogo sob o lema “Apito Final ao Ódio”.

Quem gritava era o seu pai, Meir, deitado na cama naquele momento: estava a ter um pesadelo. “Foi um choque para mim. A minha mãe aproximou-se calmamente dele, tocou-lhe e ele voltou a dormir”.

Chelsea FC

Aquele episódio, que aconteceu há quase 50 anos, fez com que Avram Grant fosse à procura da história do pai. “Tinha de perceber como é que daquele inferno tinha ficado uma pessoa tão feliz e otimista”, revelou ao canal norte-americano.

Em 1941, Meir, então um adolescente, foi obrigado a fugir com a família da Polónia, então ocupada pela Alemanha nazi. Acabaram exilados na região da Sibéria, onde as temperaturas podem chegar aos 40 graus negativos. Nem todos resistiram às privações daquela fuga: apenas Meir e um irmão sobreviveram.

“O meu pai enterrou os pais e a irmã com as suas próprias mãos… teve de cavar a sepultura”, disse ainda o treinador de 64 anos à CNN.

Em maio, Avram Grant liderou a comitiva do Chelsea que fez parte da Marcha dos Vivos, em que vários jovens jogadores do clube visitaram o campo de concentração de Auschwitz e aprenderam mais sobre o Holocausto. Adeptos que entoaram cânticos antissemitas são também convidados pelo clube a visitar Auschwitz, numa tentativa de sensibilização que o Chelsea vê como mais efetiva do que a expulsão.

Ações particularmente importantes quando a memória começa a desvanecer. Uma sondagem da própria CNN na Europa trouxe resultados desconcertantes: um terço dos europeus que participaram no estudo afirmaram saber “muito pouco ou nada” sobre os crimes do nazismo. O canal refere que 11% dos norte-americanos e um em cada cinco jovens nunca ouviram falar do Holocausto.

Nos últimos meses, o Chelsea viu os seus adeptos envolvidos em vários casos de racismo e antissemitismo. Em dezembro, poucos dias depois de quatro adeptos terem sido banidos de Stamford Bridge por dirigirem insultos racistas a Raheem Sterling, outro grupo de adeptos entoou cânticos antissemitas num encontro da Liga Europa em Budapeste. Os insultos teriam como alvo o Tottenham, clube conhecido pela sua ligação à comunidade judaica de Londres.

O clube, que frequentemente promove encontros de sobreviventes do Holocausto com o plantel, impediu também que três adeptos assistissem ao jogo europeu com o Slavia Praga, depois destes serem apanhados num vídeo a insultar o egípcio Mohamed Salah.