“Depois de 18 excitantes anos, chegou a hora de terminar a minha carreira no futebol.” 'El Niño' abandona os relvados

'El Niño' Fernando Torres, ex-internacional espanhol e um dos principais goleadores europeus dos últimos dez anos, vai abandonar os relvados. O espanhol, que alinhava há dois anos pelo Sagan Tosun, do Japão, anunciou nas redes sociais esta sexta-feira a intenção de abandonar os relvados.

“Tenho algo de importante para anunciar. Depois de 18 excitantes anos, chegou a hora de terminar a minha carreira no futebol. No próximo domingo, 23 de junho, darei uma conferência de imprensa em Tóquio para explicar todos os detalhes. Vemo-nos lá”, escreveu o atacante.

Formado no Atlético de Madrid, depois de sete anos na equipa principal, Torres mudou-se para o Liverpool em 2007/2008.Em 2010/2011, assinou pela Chelsea naquela que foi a transferência mais cara de sempre de um jogador espanhol. Mais tarde, acabou por regressar ao Atlético em 2014/2015.

'El Niño' conquistou um campeonato do mundo, uma Liga dos Campeões ao serviço do Liverpool, dois campeonatos espanhóis, duas Ligas Europa, um campeonato da Europa sub-19. Foi o melhor marcador do Campeonato da Europa de 2012.