Avançado do Vasco da Gama morre em acidente de moto

Thalles, avançado do Vasco da Gama de 24 anos, foi uma das vítimas mortais de um acidente entre duas motos, em São Gonçalo, nos arredores do Rio de Janeiro, na manha deste sábado. Duas pessoas morreram no acidente e três ficaram feridas quando as motos colidiram, causando ainda o atropelamento de algumas pessoas que passavam na rua.

Em cinco temporadas pelo Vasco da Gama, Thalles fez 157 jogos e 36 golos. Jogava na primeira equipa do Vasco desde 2013, com uma passagem pelo Albirex Niigata do Japão por empréstimo em 2017 e pelo Ponte Preta, também por empréstimo e onde jogava actualmente.