Chegou a vez do Real Madrid: há mais um gigante a formar uma equipa feminina

O Real Madrid vai finalmente ter uma equipa feminina, que deverá competir já na 1.ª divisão espanhola na próxima temporada.

De acordo com o "El País", os merengues, que eram os únicos entre as três principais equipas do país sem equipa feminina, vão comprar a licença do CD Tacón, equipa de Madrid que na última temporada garantiu o acesso ao escalão principal.

O Real Madrid terá pago qualquer coisa como 400 mil euros para comprar a licença e antecipar assim um plano que Florentino Pérez já tinha gizado, mas não para esta temporada. Com a subida do CD Tacón, abriu-se uma oportunidade de tomar um caminho mais rápido até à elite. Diz o "El País" que a chegada do Real Madrid ao futebol feminino será oficializada durante a próxima semana.

A formação de uma equipa feminina não é apenas um plano do Real Madrid mas, avança o "El País", uma exigência da Adidas, marca que equipa os merengues, que na última renegociação de contrato com o clube colocou como condição Florentino Pérez comprometer-se com a criação de uma secção de futebol feminino.