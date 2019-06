Jorge Jesus e um rápido balanço de três dias de trabalho: "Tem sido intenso. Não é fácil, nós trazemos outras ideias"

São apenas três dias de trabalho, mas Jorge Jesus já deixa a sua marca nos treinos do Flamengo. Os treinos intensos têm sido a ordem e o treinador português fez um primeiro balanço à televisão do clube carioca, que nas suas redes sociais deixou uma parte de uma entrevista que será transmitida no canal.

"Tem sido um trabalho intenso nestes três dias. Não é fácil, nós trazemos outras ideias e está a haver neste momento uma aprendizagem dos atletas, estão a aprender a conviver com as nossas ideias", começa por dizer Jesus, que deixou elogios ao grupo de trabalho que encontrou no Ninho do Urubu, o centro de estágio do Flamengo.

"Os jogadores são inteligentes, é fácil a mensagem, eles captam com facilidade e isso torna mais fácil o nosso trabalho. Até dia 10 de julho, que é a data do nosso primeiro jogo, há muitos conteúdos para incutir na equipa, mas estou satisfeito".

Jesus estreia-se no banco do Flamengo frente ao Athletico Paranaense.