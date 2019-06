O desabafo de Renato Sanches: "Graças a Deus. Mais 45 minutos e depois nunca mais"

A última temporada foi mais uma época frustrante para Renato Sanches. Depois de um início de ano em que parecia fazer parte das escolhas de Nico Kovac, o médio português começou novamente a perder espaço no Bayern Munique e agora o jornal "Bild" revela que no último jogo da época, um particular com o Lindau, Sanches explodiu.

"Graças a Deus. Mais 45 minutos e depois nunca mais", terá desabafado o jogador formado no Benfica no balneário antes do início do encontro, que se disputou no final de maio, antes dos jogadores entrarem de férias.

Na última temporada, Renato Sanches fez 24 jogos em todas as competições, mas apenas seis como titular, e já no final da época se tinha queixado de falta de oportunidades, precisamente ao "Bild".

"Todos os jovens da equipa têm jogado, só eu é que não. De todos sou quem tem tido menos oportunidades e pergunto-me porquê. Quero jogar mais e não sei se fará sentido tentar novamente no Bayern", disse então ao diário.

O nome de Renato não tem propriamente surgido entre os rumores de transferência, mas desde a Alemanha garantem que o Paris Saint-Germain estaria interessado na sua contratação.