Jorge Jesus: "Sou Jesus, mas não faço milagres de um dia para o outro"

Os primeiros dias

"Estou satisfeito, sabendo que ainda há jogadores que vão melhorar o elenco, os que estão na seleção e outros que podem chegar e estou seguro que vamos fazer uma excelente equipa"

Os jogadores

"Não se pode tentar meter o conteúdo todo de uma vez, tem de ser por partes. Mas uma coisa que eles têm de bom é gostar de trabalhar. Gostam de trabalhar, gostam de aprender e isso para o treinador é muito bom. Como disse, estou satisfeito, pela aplicação deles, pelo sentido profissional que todos temos de ter, porque todos temos de trabalhar com compromisso e não pode haver aqui ideias individuais. O jogador aqui tem de perceber que primeiro tem de pensar na equipa e só depois é que pode pensar nele. Todas estas vertentes técnico-táticas que implantamos no treino têm a ver também com esse compromisso colectivo, táctico, para sermos uma equipa compacta e dinâmica"

Tempo para trabalhar

"Foi importante começar com este interregno de 20 dias. Se eu chego aqui com dois ou três dias era muito mais difícil, porque depois tu jogas de três em três dias e não tens tempo para treinar, só para recuperar. Tenho pena que alguns dos jogadores não possam estar cá, como os três que estão na seleção"

A estrutura do Flamengo

"É uma estrutura que está bem composta, uma estrutura e os recursos humanos, as duas juntas fazem uma estrutura sólida do que é uma estrutura do futebol. Uma coisa é uma estrutura de um clube, outra coisa é a estrutura do futebol e eu só falo da estrutura do futebol do Flamengo. E ela tem método, pessoas com muita responsabilidade e conhecimento e a pouco e pouco, naquilo que eu puder ajudar naquilo que é a minha experiência que trouxe de outros clubes muito fortes - eu treinei os dois maiores clubes de Portugal -, mas o Flamengo está a crescer em termos de estrutura e uma coisa acompanha a outra. Agora é preciso acompanhar com títulos. Sou Jesus, mas não faço milagres de um dia para o outro, mas sei que com a ajuda de todos vamos trazer títulos para o Flamengo"