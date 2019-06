“Quantas Champions ganhou o Barcelona com aquele que dizem ser o melhor jogador do mundo?”

Eis o discurso de Louis van Gaal, ex-treinador do Manchester United, em entrevista ao "El País":

Jogadores estrela vs jogadores de equipa

"O futebol é um desporto de equipa e não um desporto individual. Em Espanha às vezes esquecem-se disto, porque têm estrelas. Acho que a estrela deve ajudar a equipa a ganhar. E no mundo do futebol isso não é a norma.

Veja-se o Barcelona. Quantas Champions ganhou com aquele que dizem ser o melhor jogador do mundo? E o Neymar no PSG, quantas Champions ganhou? Neymar e Messi são futebolistas que aprecio individualmente, mas não como jogadores de equipa.

Um dos melhores jogadores de equipa é James Milner [do Liverpool]. Na final da Champions jogou como defesa e como médio. É fantástico que possa oferecer isso aos 33 anos. E os avançados? Todos jogam para a equia, Salah, Firmino e Mané trabalham no duro porque Klopp quer pressionar."

Lionel Messi e o Barcelona

"Creio que Messi devia perguntar-se como é possível que já leve tanto tempo sem ganhar a Champions.

Não estou no balneário nem nos treinos do Barcelona. Não posso julgar. Gosto de Messi como jogador, em termos individuais. É o melhor jogador do mundo, em termos individuais, porque os seus números são assombrosos. Gosto dele! Mas por que razão não ganha a Champions há cinco anos? Porquê? Como capitão, deve perguntar-se isso. O Barça tem um plantel maravilhoso.

Creio que Messi também é responsável pelo que acontece no Barcelona. Não é só o treinador. Os jogadores têm uma parte substancial de responsabilidade".

Mike Hewitt

A mudança de Klopp

"Há uns meses viu a luz: percebeu que pressionar sempre não é correto. Tem de depender das condições. O seu Dortmund era mais ofensivo do que o seu Liverpool, mas agora aprendeu que às vezes tem de se esperar um pouco, juntar as linhas e ir no contra ataque.

Isso é bom para Salah, Mané e Firmino, porque são muito rápidos para aproveitar os espaços nas costas das defesas adversárias. O Barça sofreu com isso."

A Premier League

"É a Liga mais competitiva, sim, mas não por ter melhores futebolistas. Apesar de todas as contratações, a Premier não tem os melhores, porque em Espanha a filosofia é educar os jogadores para utilizá-los. Os clubes ingleses compram porque têm mais condições financeiras, mas contratar acarreta um risco de adaptação. Tática e tecnicamente, a Liga espanhola é melhor. Mas a Premier é mais competitiva porque a pressão sobre a bola é mais alta do que em Espanha."

O futebol atual

"Hoje em dia os construtores do jogo devem ser os defesas centrais e o médio centro mais defensivo, porque só atrás encontras espaços para construir a jogada. Claro que no meio-campo também há espaço, mas é mais difícil aproveitá-lo. O Frenkie De Jong consegue fazê-lo. Ele pode criar superioridades e também pode driblar e acelerar o início da jogada.

Isto é muito importante porque eventualmente proporciona-te ter mais um homem do que o rival. Descobri isso nos anos 90: deves fazer a diferença não só com o teu número dez mas com os teus três e quatro [defesas centrais]."