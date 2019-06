TAS confirma Milan fora da Liga Europa por incumprimento das regras do fair-play financeiro. Roma segue para a fase de grupos

O Milan está mesmo fora da fase de grupos da Liga Europa, depois do Tribunal Arbitral do Desporto não atender ao recurso do clube, que em novembro havia sido excluído das competições europeias pela UEFA por não respeitar as regras do fair-play financeiro.

E as más notícias para, por exemplo, André Silva, avançado português que pertence aos quadros do clube de Milão, são as boas notícias para Paulo Fonseca. O técnico português, que na próxima temporada vai orientar a Roma, teria de começar a participação na Liga Europa na 2.ª pré-eliminatória, mas segue assim diretamente para a fase de grupos, o que permitirá a Fonseca começar a preparação da época mais tarde.

O Torino tomará o lugar da Roma na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.