La Rojita é campeã da Europa

A Espanha conquistou o Europeu sub-21, batendo na final a Alemanha, em Udine, Itália, onde o campeonato se disputou. Num jogo muito tático e com poucas oportunidades de golo até ao 2-0, o espanhóis foram mais perigosos a maior parte das vezes, destacando-se as exibições de Dani Olmo, Ruíz e Ceballos.

Aliás, os golos vizinhos foram de Ruíz (7') e Olmo (69'), no intervalo dos quais os alemães só raramente conseguiram criar um perigo efetivo - a estatística dizia que, até ao 2-0, apenas um remate fora à baliza, e fora o de Ruíz, no 1-0.

Depois, ao minuto 70, o encontro ganhou uma nova vida, com a Espanha a aproveitar o natural desacerto alemão, sucedendo-se as oportunidades junto da baliza de Nüber. Os germânicos, liderados pelo talentoso Waldschmidt (sete golos marcados neste Europeu), conseguiriam, no entanto, reduzir num remate poderoso de Amiri que desviou num jogador espanhol e traiu Sivera.

Para a contabilidade geral, refira-se que a Espanha somou o seu 5.º triunfo europeu neste escalão (1986, 1998, 2011, 2013 e 2019), igualando a Itália (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) para o efeito.