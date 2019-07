O regresso de uma lenda, agora no banco: Frank Lampard vai treinar o Chelsea

Frank Lampard está de volta ao Chelsea, agora como treinador. O ex-jogador inglês vai ocupar o lugar deixado vago por Maurizio Sarri, que vai liderar a Juventus na próxima época.

O Chelsea confirmou o "regresso a casa" de Lampard esta quinta-feira, através do site oficial. "É um prazer dar as boas-vindas novamente a Frank, agora como treinador. Tem um conhecimento vasto, conhece o clube e na última época demonstrou que é um dos jovens treinadores mais talentosos do futebol", assegurou a diretora do Chelsea, Marina Granovskaia.

Em 2018/19, Lampard liderou o Derby County no Championship e esteve muito perto de assegurar a subida da equipa à Premier League - perdeu no playoff final com o Aston Villa. "Estou muito orgulhoso por regressar ao Chelsea como treinador. Toda a gente sabe que amo este clube e a história que partilhámos", disse.

O treinador de 41 anos irá assim cumprir a sua segunda época nos bancos. Frank Lampard assinou com os londrinos por três épocas.