Como era João Félix quando era pequenino? “Era muito caladinho, magrinho, rápido, talentoso e bom colega"

O defesa Jorge Maneira conta como nasceu a estrela do Pestinhas de Tondela, antes do salto ainda menino para o FC Porto e a seguir para o Benfica, até se tornar na coqueluche do Atlético de Madrid. A jogar atualmente no Molelos, dos distritais de Viseu, Jorge, um ano mais velho do que João Félix, diz que já então o jogador que hoje vale €126 milhões dava nas vistas, tanto que aos oito anos abalou para o Porto.

“Só joguei com ele pouco tempo. O João tinha sete ou oito anos, mas jogava num escalão acima. Depois foi para o FC Porto e em pouco tempo perdemos o contacto”, lembra Jorge Maneira. O defesa que se ficou pelas equipas distritais de Viseu diz que o avançado João Félix era um rapaz pequenino, magrinho, muito rápido e bom colega dentro e fora de campo.

“Era muito caladinho, muito centrado e já se notava que tinha jeito”, salienta Jorge Maneira, que não sabe como João foi parar ao FC Porto: “Volta e meia apareciam uns olheiros e devem ter dado boas indicações, pois depressa foi cobiçado pelos grandes”.

Uma década depois, sempre que pode não perde um jogo na TV do ex-colega, sem dúvidas que tem talento para singrar num grande europeu, embora tema que talvez seja cedo demais para dar o grande salto. Não por falta de qualidade, mas “se calhar fosse mais prudente fazer mais uma época no Benfica, onde já conhecia bem a equipa”. “Os espanhóis cobram muito, como se viu com o Cristiano Ronaldo, mas espero que lhe corra tudo bem. Vontade não lhe falta, sempre foi um talento precoce e, na equipa principal do Benfica deu provas de saber lidar com a pressão”, antecipa o colega dos primórdios de Félix no mundo do futebol.