O menino é apresentado no Atlético de Madrid: siga aqui em direto

12h29: A saída de Portugal e do Benfica

"Foi difícil deixar as pessoas com quem passei um ano, de quem gostei muito. Não é fácil sair de Portugal e deixar a minha casa, mas todos me desejaram sorte e disseram que iam torcer por mim. Também vou estar sempre a torcer por eles. Recebi mensagens de todos os jogadores. Não vai ser fácil sair do pais, mas os meus pais e os meus amigos vão estar sempre a acompanhar. Sozinho nunca vou estar".

12h27: Sobre o encontro contra o maior rival, daqui a semanas, numa digressão pelos EUA: "O Real Madrid, como sabemos, é um grande clube. Estando no Atlético será sempre um jogo especial. É um rival direto".

12h26: "O tema dos valores é uma coisa do mercado, não me interessa. Quero simplesmente jogar e fazer o meu trabalho. O que me interessa é ajudar o clube. Não presto muita atenção, ou nenhuma, ao assunto do valor da transferência".

"Receberam-me muito bem, como já disse. Acolheram-me da melhor forma possível, o que é bom, porque assim consigo integrar-me da melhor forma possível".

12h24: Agora, finalmente, João Félix diz umas palavras: "Quero agradecer a estas duas lendas do Atlético e ao Miguel Ángel pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também aos meus pais. Estou aqui para dar tudo pelo clube.

12h23: Paulo Futre:"Bom dia, é uma honra estar aqui. Durante anos ouvi que o menino de ouro iria sempre para o Real, o Barça, o PSG ou a Juve. Quando vi que vinha para aqui foi uma festa incrível. Como colchonero e português, estou muito contente. Tem tudo para triunfar, tem talento, tem caráter. No Benfica, cada partida que jogou foi uma final. Creio que o João está preparadíssimo."

12h20: São chamadas ao palco duas lendas do Atlético para reforçar o simbolismo do evento: Abelardo Rodríguez e Paulo Futre.

12h17: Eis as primeiras palavras, muito breves, porque o clube decide logo mostrar um vídeo dos melhores momentos do português ao serviço do Benfica: "Estou muito contente por fazer parte deste projeto e deste clube. Os meus colegas receberam-me muito bem."

12h15: João Félix já está em palco, de camisa branca, cara tímida, à espera que lhe façam perguntas.