O português Helton morreu num acidente. Tinha 20 anos e jogava na Bélgica

Helton Fernandes morreu, este sábado, num acidente de automóvel que vitimou outros quatro jovens na localidade de Kortessem, na Bélgica. O Audi em que seguia o jovem jogador português embateu violentamente na fachada de um café num cruzamento no centro da vila situada perto da fronteira com a Holanda. Segundo o site alemão 'Bom Dia', o jovem de 20 anos jogou até agora na equipa amadora de Maastricht, nos Países Baixos, o RKVL/Polaris, tendo assinado assinado recentemente contrato com o Standaard Caberg Maastricht, a competir na terceira divisão holandesa.

Os outros ocupantes do carro, três rapazes e uma rapariga com idades entre 18 e 20 anos, tinham todos de nacionalidade belga. Dois deles eram também jogadores de futebol, sendo o mais conhecido Mohammed Sadjo Nitcheu, jogador belgo-camaronês de 19 anos que alinhava no Saint-Trond.

O clube onde se formou o jovem atleta português, o RKVVL/Polaris, publicou uma sentida nota de condolências pela morte do jogador, tendo ainda lançado uma operação de crowdfunding para ajudar a família de Helton Fernandes com um donativo de € 5 mil.