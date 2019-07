Sinisa Mihajlovic revela que sofre de leucemia

O sérvio Sinisa Mihajlovic, treinador que passou de forma fugaz pelo Sporting no início da época passada, antes da saída de Bruno de Carvalho da presidência do clube, revelou este sábado que sofre de uma leucemia aguda. A doença foi diagnosticada pouco antes do início da pré-temporada do Bolonha, clube italiano que o antigo internacional sérvio treina atualmente.

“Quando me disseram foi um choque enorme. Passei dois dias a chorar no meu quarto, mas não foram lágrimas de medo, porque sei que vou vencer a doença. É recuperável e vou vencer”, disse o técnico em conferência de imprensa.

De acordo com o médico do Bolonha, Gianni Nanni, Mihajlovic vai iniciar os tratamentos na terça-feira e para já o técnico vai continuar à frente da equipa.