A estreia de sonho de Jorge Jesus no Brasileirão

Era difícil pedir melhor estreia a Jorge Jesus no banco do Flamengo no Brasileirão. Com uma exibição de gala, a equipa do Rio de Janeiro venceu por 6-1, com Gabriel Barbosa, ex-Benfica, a brilhar com dois golos e três assistências e o uruguaio De Arrascaeta a fazer um hat-trick.

Num encontró a contar para a 10.ª jornada do campeonato brasileiro, ao intervalo o Flamengo já vencia por 4-1. De Arrascaeta abriu a contagem aos 6', com o Goiás a empatar aos 13' por Kayle.

A partir daí só deu Flamengo: Bruno Henrique colocou o Flamengo de novo em vantagem aos 44' e De Arrascaeta ainda marcou duas vezes antes do intervalo.

Sem baixar o ritmo, na 2.ª parte Gabriel Barbosa marcou aos 56' e aos 81'.

O Flamengo é terceiro no Brasileirão, com 20 pontos, a seis do líder Palmeiras.