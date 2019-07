Não incomodem Zlatan, porque ele responderá sempre assim

No jogo da grande cidade, entre os LA Galaxy e os LA Football Club, entre Zlatan Ibrahimovic e Carlos Vela, só havia lugar para um - e dificilmente esse posto não estaria reservado para Zlatan.

O sueco mostrou, uma vez mais, que está numa classe à parte de todos os outros na MLS, sendo que esta categorização não se resume apenas aos aspetos técnicos. Sim, Zlatan Ibrahimovic fez um hat-trick e os Galaxy ganharam por 3-2 (dois golos de Vela), mas o que realmente fica é o carisma do homem, uma espécie de Muhammad Ali do futebol.

Contexto: na quinta-feira, os jornais fizeram a costumeira comparação, pondo lado a lado as estrelas Zlatan e Vela, coisa que ele não gostou. "Eu sou muito melhor do que ele. Aliás, sou melhor do que toda a Liga, não apenas Vela. E demonstro isso todos os dias".

Bom, o encontro até começou com um golo de Carlos Vela, mas depois o génio de Zlatan fez o resto, com três golos todos diferentes, todos espetaculares.

E, no fim, já depois de afugentar o treinador dos LAFC, que o acusou de usar o cotovelo no cabeceamento de um dos golos, Zlatan disse: "O vosso erro foi compararem-me a Vela. Eu sou LA".

Ninguém discutirá isto.