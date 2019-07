Rui Patrício: a cara amassada, os três penáltis defendidos e o triunfo sobre o City

Rui Patrício foi o protagonista da típica história heróica: levou uma dura pancada na cara num lance com Sterling, foi assistido durante largos minutos e quando o bom senso aconselhava à substituição (o Wolves - City era, afinal, um jogo particular), o guarda-redes manteve-se em campo. E o seu clube ganhou, muito por causa dele, que defendeu um livre extraordinário de David Silva e ainda defendeu três penáltis, quando o encontro para lá caminhou.

Com a maçã do rosto visivelmente machucada e inchada, Patrício manteve a frieza, o discernimento e a serenidade necessárias para enfrentar os jogadores do campeão inglês. E não tremeu. Assim, o Premier League Asia Trophy foi para o muito português Wolverhampton.