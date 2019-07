Os números de Bale: 332 dias lesionado, 73 jogos falhados, 102 golos e 65 assistências

É escolher uma de muitas: tornozelo, gémeo, adutores, anca, perónio, pé, coxas, costas, lesões musculares indiscriminadas e algumas ligamentares. É provável que Gareth Bale já tenha tido de tudo um pouco, embora na ficha Transfermakt não haja referências a alguma rotura de ligamentos cruzados nos joelhos, aquele problema trágico a evitar.

Gareth Bale foi contratado em 2013 pelo Real Madrid por 103 milhões de euros, ultrapassando, assim, o número mágico de Cristiano Ronaldo, em 2009. Bom, então, em 2013, Bale chegou por capricho de Florentino Pérez - que apanhou apenas o final das negociações de CR7 iniciadas por Calderón, recorde-se - para supostamente fazer sombra ao português. Era o seu verdadeiro Galático, um tipo explosivo e com golo, tecnicista e um atleta, a fazer lembrar aquele que já mencionámos.

Mas não correu como Florentino Pérez esperava. Bale nunca se assumiu como um líder, sentiu-se amplamente deslocado do balneário - falar espanhol não era com ele, e a timidez crónica não o deixou aproximar-se do grupo -; e, sobretudo, lesionou-se algumas vezes. Muitas vezes. Mais vezes do que as recomendáveis para um jogador jovem com um preço astronómico colado às costas.

As contas são simples: Bale falhou 73 jogos pelo Real Madrid (equivale, contas brutas, a uma época e meia) enquanto este 332 lesionado ou em convalescença (quase um ano civil, menos as férias). Isso não o impediu de marcar bastantes golos (102 em 231 jogos disputados) com uma média interessante. Só que lhe faltou a consistência necessária de um performer planetário e isso paga-se, simbolicamente, caro neste meio.

Aos 30 anos, é tempo de se reconverter noutra coisa qualquer, deixar a linha e procurar a profundidade do avançado centro lançado em corrida. Um bocadinho como Ronaldo. Mas sem as visitas ao osteopata.