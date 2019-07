“Zidane é mal-agradecido e se Bale sair, sairá porque quer, ninguém o empurra do Real Madrid”

Jonathan Barnett tem um look inofensivo: óculos redondos, calvo, veste fato ou blazer; não é o típico agente de futebol. Porém, as aparências são aparências, e Barnett é um killer que tem a seu cargo a grande maioria dos jogadores britânicos da poderosa agência Stellar. Um deles é Gareth Bale, a quem Zinedine Zidane deu guia de marcha numa declaração desassombrada: "Espero que o Bale saia amanhã, será melhor para todos nós".

Barnett não esperou muito tempo até lhe dar troco. Escolheu o jornal "AS" para o fazer: "Se o Gareth Bale sair, sairá porque quer, e não sai empurrado por Zidane ou pelo Real Madrid. Ele continua a ser um dos melhores do mundo, um dos cinco melhores e com mais mercado. O seu futuro vai passar por um grande clube", disse Barnett que acusou o treinador do Real Madrid de deslealdade.

"O Zidane é um mal-agradecido. Não sei se o Real Madrid está a trabalhar no assunto da saída, mas eu definitivamente estou"

Gareth Bale foi comprado por 101 milhões de euros, em 2013, ao Tottenham, tendo assinado por seis épocas e posteriormente renovado contrato até 2022. O Transfermarkt avalia-o em 60 milhões de euros.