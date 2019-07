Velhos, eles? Ronaldo volta a marcar, Buffon defende penáltis e Juventus vence Inter

Um tem 34 e o outro 41, mas ambos estão continuam ao mais alto nível. A Juventus venceu o Inter, no seu segundo jogo de pré-época (no primeiro perdeu com o Tottenham, 3-2), na International Champions Cup, cortesia de um golo de Cristiano Ronaldo e de três defesas fulcrais de Gianluigi Buffon nos penáltis, depois de uma igualdade nos 90 minutos.

Com Cristiano Ronaldo e João Cancelo a titulares em Nanjing, na China - e a completarem 90 minutos -, a Juventus até começou mal: aos 10 minutos, o central De Ligt manchou a estreia na equipa com um autogolo.

Aos 68 minutos, de livre, Ronaldo igualou a partida, contando também com a ajuda de um adversário, que mudou a trajetória da bola e fê-la entrar na baliza do Inter.

Já com João Mário em campo pela equipa de Antonio Conte - entrou aos 78 minutos -, o resultado não se alterou, pelo que o jogo só foi decidido nos penáltis. Aí, Buffon apareceu a fazer três defesas e Demiral, central ex-Sporting, marcou o penálti decisivo que deu a vitória à equipa de Maurizio Sarri (4-3).

A Juventus ainda defrontará no último jogo da ICC o Atlético de Madrid, no qual alinha o avançado português João Félix, enquanto o Inter encontrará o Tottenham.

O Benfica é o clube português que participa na competição. As ‘àguias’, que venceram no primeiro jogo os mexicanos do Chivas, por 3-0, vão defrontar ainda a Fiorentina (na madrugada de quinta-feira) e o AC Milan (28 julho).