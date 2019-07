A fórmula de Nuno Espírito Santo para o futebol do Wolves: “É como a Coca-Cola, nunca mudam a receita”

Depois de uma época para a história - o Wolves terminou a Premier League num incrível 7º lugar -, Nuno Espírito Santo diz que vai mudar... mas pouco. "Todos sabem como jogamos, toda a gente pode ver isso. Isso é o mais importante, é ter uma identidade. Quando as coisas não correm tão bem, agarramo-nos a quê? A isso. É como a Coca-Cola, eles nunca mudam a receita. Há light, com açúcar, sem cafeína... Mas a receita é sempre a mesma", explicou, em declarações ao jornal britânico "The Guardian".

"Começámos esta época a tentar evoluir, a tentar melhorar. Não vamos voltar atrás e repetir as mesmas coisas que fizemos na pré-época passada. Não faz sentido", disse o treinador português. "Depois de dois anos a trabalhar com as mesmas pessoas, sabemos tudo. Temos de procurar soluções melhores, tentar antecipar as coisas", acrescentou.

Nuno Espírito Santo disse mesmo, de forma algo críptica, que "o futebol vai mudar", muito em breve, mas não quis adiantar em que sentido. "Dentro de duas épocas, tudo vai mudar. Não vou dizer como, mas são efeitos naturais de ter as equipas lá atrás à espera, é algo que afeta o resto. Se considerarmos que... Já estou a dizer demasiado", disse.

Questionado sobre as mudanças, o ex-treinador portista falou em xadrez para chegar ao futebol. "Acho que todos os treinadores têm de antecipar os acontecimentos. A melhor maneira é xadrez. Tento pôr-me dentro da mente dos outros treinadores. É um bom exercício. Se eu jogasse contra o Wolves, o que faria?"

Essa é uma pergunta que o treinador do Crusaders, equipa da Irlanda do Norte, deve ter feito, já que ambas as equipas disputam esta quinta-feira a primeira mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Europa (19h45, A Bola TV) - e o Wolves não disputava uma competição europeia desde 1980. "É para isto que trabalhamos. Trabalhamos para dar alegria aos adeptos. Se os adeptos não estão contentes, não vale a pena", disse.