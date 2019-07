Ajax conquista Supertaça da Holanda

O Ajax conquistou este sábado em Amesterdão a Supertaça de futebol da Holanda, com uma vitória por 2-0 sobre o PSV, equipa que contou a titular com o internacional português Bruma.

O campeão holandês da última época adiantou-se logo no primeiro minuto, com o golo do dinamarquês Kasper Dolberg. O resultado final foi fixado aos 53 minutos, através de Daley Blind.

Do lado do Ajax, o guarda-redes Bruno Varela foi suplente não utilizado, enquanto que o PSV colocou Bruma a titular, para o retirar ao intervalo.

Bruma, que ingressou este mês no PSV, vindo do Leipzig, fez agora o segundo jogo oficial pelo PSV, depois de se ter estreado frente ao Basileia, marcando um golo na vitória por 3-2, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.