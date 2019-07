Fernando Santos a mister do ano?

A Liga das Nações foi a engenhosa forma que a UEFA arranjou para deixarmos de ter e de ver amigáveis monótonos e a última consequência desta invenção foi Portugal conquistar a Liga das Nações. A seleção nacional ganhou o resultado direto desta vontade e, portanto, agarrou-se ao único troféu que havia em disputa no calendário europeu de seleções seniores, em 2019. A FIFA divulgou, esta quarta-feira, a lista dos nomeados para treinador do ano e eis que está lá Fernando Santos.

O português é dos 10 treinadores listados porque venceu com a seleção nacional a primeira edição da Liga das Nações, que até foi realizada em Portugal. E quase todos os restantes nomeados que o acompanham estão lá porque, de facto, ganharam alguma coisa na última época.

Pep Guardiola apoderou-se da Premier League com o Manchester City. Jürgen Klopp ficou a um ponto deles no campeonato inglês, com o Liverpool, mas compensou-o com a conquista da Liga dos Campeões. Erik Ten Hag devolveu a mística do bem jogar ao Ajax enquanto ganhava a liga e a taça da Holanda. Djamel Belmadi é o nome do treinador que atinou vários craques na mesma seleção e fez da Argélia a vencedora da Taça das Nações Africanas.

Do outro lado do charco Atlântico, Marcelo Gallardo levou o Boca Juniores a ganhar a Recopa Sul-Americana. E Tite devolveu a glória libertadora ao Brasil, de novo ganhador da mais importante Copa de seleções da América do Sul.

Depois, vem quem nada ganhou na última temporada.

A nomeação de Didier Deschamps ainda será um resquício da glória que obteve na Rússia, o ano passado, quando se tornou campeão mundial com a França a 15 de julho - mesmo que a FIFA diga que, para escolher os nomeados, apenas teve em conta o período entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho de 2019.

Ricardo Gareca é o argentino dos cabelos longos e corpo magricela que não para de evoluir com o Peru e levou a equipa à final da Copa América, 44 anos depois.

E Mauricio Pochettino, mesmo após duas janelas de transferência em que não foi às compras por jogadores, foi capaz de continuar a tornar bons jogadores e excelentes futebolistas para chegar à final da Liga dos Campeões.

Assim ficamos com a dezena de nomes nos quais qualquer pessoa pode votar. A FIFA divulgará mais tarde (não anunciou a data) os três finalistas ao prémio que será entregue a 23 de setembro.