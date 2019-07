Há 87 dias que o Real Madrid não ganha, mas ninguém está a contabilizar, certo?

Faltam 18 dias para a La Liga arrancar os merengues parecem ainda não ter renovado o motor da equipa desde a época passada. De resultado desastroso em resultado desastroso, o clima de tensão tem vindo a aumentar à volta de Zinedine Zidane. Apesar das contratações milionárias, tudo continua mal na equipa de Florentino Perez, apontam os desportivos.



Desde o início da pré-época, o Real Madrid não ganhou sequer um encontro. Em quatro jogos, empatou um e perdeu em três - nos quais marcou seis golos… e sofreu 13. Na terça-feira, foi a ver do Tottenham envergonhar os merengues.



Os desportivos espanhóis escrevem hoje sobre a situação crítica do Real Madrid e já há quem augure um curto futuro para “Zizou” na equipa. Os adeptos do clube estão desiludidos e magoados. A goleada sofrida diante do Atlético de Madrid, por 7-3, atacou o ego de muitos.



Éder Militão, Luka Jovic e Eden Hazard, os principais reforços da equipa este verão, ainda não se conseguiram impor no onze inicial. Até ao início do campeonato, o Real tem apenas mais dois encontros amigáveis para afinar a máquina.



Note-se: a equipa de Zidane não ganha um jogo desde a 36.ª jornada da La Liga, frente ao Villarreal (3-2), do dia 5 de maio.