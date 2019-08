66 minutos na vida de João Félix: entre o penúltimo e o último passe

Há cento e vinte e seis milhões de pequenos motivos para enviesar um jogo do Atlético de Madrid, vê-lo com óculos mágicos que apagam toda a gente da fotografia, salvo um miúdo, o único com metal nos dentes para os endireitar, o tal que é o culpado ou o responsável por tudo devido ao que se pagou por ele.

Só por acaso, porque seria demasiado rebuscado, é que o espasmo que fez Felipe rematar a bola que deveria ter passado a Oblak, numa força bruta misturada com desconcentração, não foi culpa de João Félix, impávido do lado oposto do campo. O guarda-redes tentou dominar que nem um desastrado e deu a bola do golo do Atlético San Luís.

A filial mexicana pôs-se a ganhar ao sol espanhol à volta do qual gira. E o miúdo de expetativas enriquecidas pelo dinheiro a mover-se pelo centro do relvado, no seu galope deslizante, como quem corre sem esforço, mas com a facilidade que é sinónimo de estilo.

Ele apareceu e desapareceu de marcações, entre as costas de Diego Costa e a frente de Saúl e Koke. Viu os espaços livres e lá esperou, muitas vezes de braços esticados para baixo, chamando a bola, pedindo passes como o que utilizou com dois toques, o domínio saltitante e o passar pelo alto para deixar o touro enraivecido que há no avançado do Atlético rematar à barra da baliza.

João Félix recebeu, tocou, tentou tabelar, quis ser a referência para deixar alguém de frente. Jogou uns trinta minutos na fronteira entre a linha dos médios e dos defesas mexicanos, menos influente a cada minuto que se contava na decadência de uma equipa que, há dias, cilindrou sete golos contra o Real Madrid.

Os 10,12 minutos em que lhe disseram para se mascarar de médio, à direita, para Vitolo o substituir na sombra de Diego Costa, piores foram. Só viu a bola a ir e a vir, pouco lhe tocou, muito exposto ficou ao que ainda lhe exige horas de trabalho: a reação à perda de bola, o ser agressivo a fechar espaços, o apertar adversários quando a bola não é da sua equipa.

O português, sem rodeios, é inofensivo, quase manso como o resto da equipa que erra um passe em cada três, que corre mais do que joga e corre mal, porque o Atlético San Luís que só este ano subiu à primeira divisão do México chega muitas vezes à área do Atlético de Madrid que, há anos, é reputado por ser o que de melhor se faz a defender uma baliza.

Do balneário João Félix voltou, foi de novo posto à direita e a bola chegou-lhe mais vezes. Um par de jogadas tiveram-no a fugir da linha e a aproximar-se do centro, enquanto a jogada acontecia à esquerda do campo e ele aparecia no espaço interior para receber o penúltimo passe e fabricar o último.

Os 19 anos quiseram tocar sempre na bola, os braços esticados a apontarem para os pés, mostrando a direção do passe aos outros. João Félix mostrou "personalidade" e "picardia", coisas que o capitão Koke admitiu gostar de ver no português. Deram-lhe um bom jogo? Assim-assim.

Mas, nos momentos bons da intermitência, foi o português um dos que mais tentou ligar jogo, desenrolar jogadas com poucos toques e deixar alguém em condições de rematar à baliza. Saiu aos 66 minutos no meio de uma fornada de sete substituições, discreto, como quase toda a equipa.