23-0 com dois golos de Renato Sanches

O Bayern Munique disputou um encontro particular com a modesta equipa bávara do Rottach-Egern e venceu por 23-0, num jogo que se disputou em Wellberg. Renato Sanches foi titular e acabou mesmo por bisar na partida (7’ e 20’).

Dajaku (8’), Lewandowski (9’, 16’ e 30’), Gnabry (34’), Tolisso (38’, 41’, 42’ e 43’), Müller (49’. 61’ e 88’), Wriedt (55’, 76’ e 86’), Singh (60’), Goretzka (63’, 67’ e 79’), Dietrich (74’, ag) e Nollenberger (80’) apontaram os restantes golos do massacre bávaro.

Recorde-se que o Bayern de Munique tem o início oficial da temporada na próxima segunda-feira, diante do Energie Cottbus, numa partida a contar para a Taça da Alemanha.