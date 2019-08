No duelo com Cristiano Ronaldo, a magia veio dos pés de João Félix. Veja aqui os dois grandes golos do português do At. Madrid

Na Friends Arena de Estocolmo, não houve lugar para amizade entre Cristiano Ronaldo e João Félix. Num particular que nos primeiros minutos foi jogado com a seriedade de um encontro oficial, foi o mais jovem dos portugueses a brilhar. João Félix fez os dois golos da vitória do Atlético Madrid sobre a Juventus por 2-1, e que dois golos.

O primeiro surgiu aos 24', num remate sem preparação, após um cruzamento de Trippier. Ainda na 1.ª parte, e já depois de Khedira empatar para os italianos, o avançado português respondeu da melhor forma a um grande passe de rutura de Lemar, para fazer o 2-1 com que acabaria o jogo.