Jorge Jesus e Balotelli juntos? Não vai acontecer

Terá sido uma possibilidade forte, mas não vai acontecer. O Flamengo anunciou esta quinta-feira que as negociações entre o clube treinado por Jorge Jesus e Mario Balotelli terminaram e o italiano já não será reforço para o técnico português.

"O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidiram de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões no Mónaco encerrar nesta data as negociações envolvendo a possível contratação do atleta", pode ler-se numa curta nota publicada no site do clube brasileiro.

O Flamengo não especificou as razões para a quebra das negociações, mas de acordo com a imprensa brasileira, o avançado italiano pediria condições salariais muito altas para o clube, bem como um lugar para o irmão mais novo na equipa satélite do Flamengo.

O Brescia é outro dos interessados na contratação de Balotelli, que está sem clube desde que abandonou o Marselha no final da época passada.