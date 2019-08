Ricky van Wolfswinkel tem aneurisma cerebral e terá de interromper carreira

O avançado Ricky van Wolfswinkel, antigo jogador do Sporting, tem um aneurisma cerebral e será obrigado a interromper a carreira. Através das redes sociais do Basileia, clube que representa actualmente, o holandês explicou que o problema foi detetado por acaso, após um choque de cabeça com um jogador do LASK, equipa austríaca contra quem os suíços disputaram (e perderam) o encontro da 3.ª pré-eliminatória da Champions.

"Foi-me inicialmente diagnosticada uma concussão, mas os médicos fizeram mais testes e descobriram um aneurisma", escreveu Van Wolfswinkel, sublinhando que o problema nada tem que ver com o lance do jogo que obrigou à sua observação.

O holandês será operado e não tem data para regressar aos relvados. "Não há sintomas e por isso não sabia que tinha este problema. Vou precisar de tratamento, o que significa que não vou poder jogar futebol por um longo período. Neste momento não conseguimos determinar uma data para voltar, mas não será nos próximos seis meses, pelo menos. Vai depender do tratamento e da operação".

O Sporting já mostrou solidariedade com o seu antigo jogador, numa publicação nas redes sociais. Ricky van Wolfswinkel representou os leões entre 2011 e 2013 e em 88 jogos marcou 45 golos.