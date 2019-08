Neymar só está bem onde não está

Na cabeça, a pala do boné preto aponta para trás, onde vai ficar Barcelona. No peito, há a gola da t-shirt branca com um cordel desatado, aberta para a frente, onde ficará Paris. No fim dos braços densamente tatuados estão as mãos, que não se veem, mas seguram o telemóvel do qual ele lê o preparado texto de despedida em que se ouve a frase – a primeira de algumas aparentes contradições.

“Pela segunda vez na vida, contrariei o meu pai. Entendo e respeito a sua opinião, pai, mas a minha decisão está tomada e espero que você me apoie como sempre fez.”

O sempre malabarista Neymar, artista das fintas mil, despedia-se do Barça para dizer olá ao PSG, em 2017, através de um vídeo, e dava a entender que a mudança não era do agrado do progenitor. “Mas um atleta precisa de desafios”, argumentou, no vídeo editado com traços épicos, em que quase implora pelo apoio do contrariado Neymar Sr.

Pela lógica da adivinhação, confiando na verdade vendida, o pai preferiria que o filho se mantivesse a atacar balizas com Lionel Messi, “o mais atleta que vi na vida”, e Luís Suárez, à época o trio mais encantador e espetacular do futebol. Estavam num clube estável e estruturado, que ganhava coisas a cada ano, com hierarquia definida na equipa, sem veleidades de estrelas porque brilho intocável só o de um certo argentino. E, sobretudo, sem a pressão de ter que se ganhar o que nunca se ganhou.

Neymar pelos dois E, de repente, o brasileiro rebentou com o teto do futebol: duplicou o valor pago pelo United por Pogba. Como?

Mas o júnior foi para onde se saliva pela Liga dos Campeões e se limpa a boca a um guardanapo de milhões qataris, usados para seduzir jogadores de um patamar não condizente com a história do clube. Feita a mudança para brilhar em Paris na sombra de ninguém, o sénior que não quis a transferência, mas é empresário do filho, recebeu 10,7 milhões de euros de comissão, saber-se-ia mais tarde pelos documentos do Football Leaks.

A empresa do contrariado pai já recebera 40 milhões, em 2013, quando Neymar foi do Santos para o Barcelona, e voltava a lucrar com a idapara o PSG. Ia ser o sítio da definitiva explosão, da equipa milionária liderada pelo mais incrível futebolista em termos de drible.Só que, em duas temporadas, Neymar nunca justificou as 257 milhões de razões que se pagaram por ele.

Houve jogadas muito do brasileiro que Neymar é - cheias de fintas a dar raízes aos pés dos adversários, remates brutais pela facilidade com que lhe saem, raides com bola que fazem desacreditar isto de o futebol ser coisa de equipa e do coletivo.

Marcou 28 golos na primeira época e 23 na segunda, registos às dezenas que são muito bons para quem joga a partir da linha e recebe a bola tão longe da baliza, com vários metros e adversários por bater.

Apareceram, contudo, em 30 e 28 jogos, cuja soma (58) deveria ser o número aproximado de encontros em que Neymar deveria ter por temporada.

Não esteve neles, em grande parte, pelas muitas lesões que lhe foram acidentando um caminho que ele fez por sinuar.

Falhou 47 jogos entre 295 dias fora dos relvados por culpa de uma rutura da coxa esquerda, dores nos músculos adutores e uma fratura no quinto metatarso do pé direito, que repetiu. Foi este osso reincidente, o mais frágil dos problemas, que lhe roubou mais tempo de futebol. Com o tempo, os rumores e as más línguas apontaram as lesões musculares a uma vida fora do futebol não necessariamente respeitadora (alimentação, horas de sono, trabalho de recuperação, etc.) do talento e nível que Neymar possui no campo.

FRANCK FIFE/Getty

Num clube em que todo o modus operandi é viciado na ideia de, um dia, conquistar a Liga dos Campeões, o brasileiro esteve em apenas um jogo na fase a eliminar da prova: em 2018, quando fez 90 minutos na derrota (3-1) em Madrid, contra o Real.

Em duas épocas, o PSG nunca sobreviveu para lá dos oitavos-de-final e Neymar nunca foi o enorme acrescento de qualidade, liderança e experiência ganhadora que a prova exige às equipas que a desejam.

O brasileiro do astronómico rácio (60 golos em 97 jogos) na seleção, para piorar a pobreza da sua contribuição - tendo em conta as expetativas -, foi agravando o contexto à sua volta.

Vê-lo a discutir com Cavani para marcar um penálti, quando era o uruguaio o batedor de serviço, alimentou os notícias sobre a sua egomania. Ser unha e carne com Daniel Alves e os rumores de que infernizavam a vida no balneário a Mbappé, mais jovem e ‘barato’, porém com maior rendimento em campo, não caíam bem nos adeptos.

Também não ajudou saber-se que existiria uma cláusula no contrato para lhe pagar 375 mil euros cada vez que aplaudisse esses adeptos no final dos jogos. Muito menos ter sido acusado de violação por Najila Trindade, uma brasileira.

Neymar, o infernal driblador (na primeira época em França, foi líder na média de 7,1 dribles por jogo, segundo o WhoScored), azucrinou a vida a defesas, sobretudo os que o enfrentavam um para um e sem coberturas, e fez com que muitos a terem a falta como primeira arma de arremesso contra o brasileiro a quem nem sempre chega ultrapassar alguém apenas uma vez.

Foi expulso por reagir mal às pancadas, contra o Marselha, em 2017; e foi punido por agredir um adepto, na final da Taça, na última época. Expôs o caráter que, aos 27 anos, ainda não lida com provocações e coisas adversas como se exige a tipos pagos com milhões de euros, que são e devem ser exemplo para muita gente, a começar em crianças que sonham jogar como eles.

FRANCK FIFE/Getty

E a antipatia por Neymar cresceu.

O suposto esforço subliminar para o PSG, por fim, ser o que pretende, passou a ser criticado mais do que elogiado. As fintas, os golos, a técnica não mensurável nos pés, foram aos poucos abafadas pelos constantes problemas físicos.

O reduzido tempo em campo desviou a atenção para o tempo que sempre sobra para as redes sociais, onde ostenta, reluz e mostra a quase opulência de vida.

Seguiu-se o que vem nos manuais para os jogadores que querem evadir-se de um clube, mas a quem sair a bem não é uma hipótese: Neymar faltou ao arranque da pré-época do PSG e eis que vieram as notícias de querer ir embora - e os problemas criados pela maneira como chegou a Paris.

O brasileiro é forçosamente caro, cobrará sempre muito em salários, tem dúvidas aumentadas sobre a reincidência de lesões e, por muito que o incrível talento permaneça intacto no seu corpo, a reputação persegue-o. Neymar é craque, mas também é um potencial acrescento de problemas que levantam o sobrolho e atraem o dedo apontado de muita gente.

Têm-no colocado a baloiçar entre Madrid, onde o Real já tem Eden Hazard para o lado do campo preferido de Neymar, e Barcelona, onde moram os amigos Messi e Suárez, com quem ainda tem um grupo de Whatsapp, memórias de parcerias bem feitas e provas de que, talvez, seja o único sítio onde é possível ser subjugado. Porque a sombra da qual se disse que quis sair é a mesma a que nunca, jamais, parece ser capaz de levantar o pé.

Há, ainda, a Juventus, onde existe Cristiano e tudo o que representa, com quem poderá já ter empatia devido a um anúncio protagonizado por ambos e, portanto, ter a consciência de que, tal como Messi, também com Ronaldo terá que apaziguar os tiques de grandeza que exibiu em Paris.

Caso contrário, a antipatia pode continuar a ser o reinado em expansão de Neymar no futebol.