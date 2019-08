“Bam, bam, bam, fui driblando jogadores”. Aquele golo de Zlatan foi há 15 anos

A Holanda não era a terra ideal para um tipo como Zlatan Ibrahimovic: filho de emigrantes na Suécia, nascido em bairro pobre e problemático de Malmö, de onde o desmesurado balão de ego, enchido a hélio com a confiança e o talento para a bola, o tirou para tentar ser alguém no futebol. Em Amesterdão e no Ajax ainda não o era, porque o viam como o miúdo arrogante e irascível, sem dúvida um prodígio em potência, mas demasiado impetuoso para os padrões da casa.

Zlatan era o bad boy vindo do norte, o melhor e maior da sua aldeia, cujas fronteiras alargava ao tamanho de uma metrópole. Era o desplante descarado em pessoa.

Na semana em questão já estava com três épocas em cima de um historial de quezílias com treinadores e jogadores, de comentários a dever milhões à humildade. E, para piorar, os adeptos assobiavam-no porque tinham escolhido o lado de Rafael Van der Vaart, o protótipo menino bonito do Ajax, trepador de todos os escalões das escolas do clube e um dos capitães da equipa, que acusara Zlatan de o lesionar, propositadamente, num jogo entre a Holanda e a Suécia. Chegou-lhe a dizer, na cara, que “lhe partiria as pernas se continuasse a mentir”, como escreveu na autobiografia ou confessou, mais docilmente, à revista "Four Four Two".

- Ele não falava comigo porque dizia que o tinha feito de propósito. Não o fiz.

Era final de agosto e Ibrahimovic ouviu apupos e assobios ao entrar no estádio, a titular, contra o NAC Breda. Já se tinham calado quando, a bons 40 metros da baliza, recebe um passe rasteiro e de fácil receção. Zlatan está com o corpo de lado para o adversário que o marca, mantém-no fora de alcance da bola, mas recebe-a mal. Parece que a quer picar, deixa-a fugir para o lado.

Vai resgatá-la a esforço. Ganha o ressalto mostrando os dentes da sola da bota, acerta em cheio na bola, única forma possível para o adversário e o árbitro não o condenarem. Ela fica domada, perfeitamente controlada, e lá foi ele.

MARCEL ANTONISSE

Não é que Zlatan arranque, em explosão. Ele pára e arranca, repete as desacelerações, enche o corpo da ginga que cria engodos e simulações irresistíveis para quem o tenta parar.

O primeiro adversário (o que o marcava nas costas) é atraído e cai no truque. Fica a olhar. O segundo, um central, perde a postura na finta que ilude o anterior, tenta recuperar, é enganado de novo e ainda é fintado outra vez, com os apoios trocados. O outro central tenta dobrá-lo em desespero, atira-se em carrinho contra Zlatan, que se desvia sem o mínimo rasgo de esforço.

- Ia em direção à baliza. Bam, bam, bam, fui driblando jogadores enquanto procurava pelo momento de rematar. Não apareceu, portanto continuei a ultrapassar jogadores. Até que passei pelo guarda-redes.

Já está na área, mais do que à mercê de um remate para fechar a espetacular iniciativa contra o mundo, mas não. Sente que o guarda-redes e o esforço primeiro adversário que driblou, ao início, ainda estão comprometidos na jogada. Ingénuos, acham que podem salvar o dia e a honra da equipa. Zlatan abate-os à relva, os corpos caem com um remate simulado, que troca a bola de pé para o esquerdo a passar, com calma, para a baliza.

O extraordinário golo é o último que marca pelo Ajax. No dia seguinte é contratado pela Juventus e lá vai o genialmente arrogante avançado, o auto-bajulador-mor a quem, quiçá pelo carisma, se perdoa o feitio para se ver o futebol, espalhar outros golos do mesmo estilo pela Europa fora.

Mas este, no Ajax, foi o primeiro a ser condenado à infinita repetição no YouTube e nas memórias. “Zlatan, achei que éramos amigos…”, disse-lhe, na altura, Mendes da Silva, o primeiro e último a ser fintado pelo génio enganador, que tinha passado pelo clube de Amesterdão uns anos antes.

E a ver de perto, sortudo por imaculado ter ficado, estava Nebojsa Gudelj, lateral esquerdo do NAC Breda que ganhou uma história para contar ao filho, Nemanja, que entretanto jogaria no Sporting - porque, fora o raide genial, Zlatan marcaria outro golo e daria outros quatro marcar.