Quaresma, o comendador trivela que o Besiktas já não quer

Há dias, o "The Guardian" publicou um artigo sobre os mais excelsos futebolistas a alguma vez terem como especialidade baterem na bola com a parte de fora do pé.

O trabalho estava dividido por uma espécie de tópicos. Uma categoria para o Brasil, onde caem das árvores tipos com mais jeito para uma bola do que para caminhar, para remates à baliza, para passes a rasgar defesas ou para o improviso. Tudo a respeito, claro, de quem jogava a tocar com a parte de fora da chuteira.

E acharem por bem não incluir o senhor trivela, Ricardo Quaresma, e apenas mencioná-lo nas sombras do texto.

O desplante dessa decisão tem quase a mesma magnitude que a tomada pelo presidente do Besiktas, onde o jogador a quem podemos, com rigor, tratar por Comendador Trivela (condecoração por ser campeão europeu + aquilo em que se especializa há 35 anos), mais épocas passou na carreira: Fikret Orman não pretende que Quaresma continue no clube.

Tendo apenas a parca versão da história contada pelo português, que foi ao Instagram escrever, este sábado, que "acabou de ser informado que o presidente já não quer que continue a jogar na equipa", parece que será o fim de uma história que parecia de amor entre Ricardo Quaresma e o Besiktas - porque, de cada vez que as atenções se viraram para esta relação, quando o Besiktas calhava no caminho europeu de uma equipa portuguesa, tudo o se ouvia das bancadas era aplausos e entusiasmo quando ele tocava na bola.

Anadolu Agency/Getty

Quaresma partilhou uma imagem sua com a camisola do clube turco e com uma menção aos 226 jogos, 38 golos e 78 assistências que fez, contabilidade que também soa a despedida. "Estou a trabalhar em resolver a situação e, nos próximos dias, anunciarei o meu futuro numa conferência de imprensa. Obrigado a todos pela compreensão e apoio", escreveu, ainda.

O português está desde 2015 no Besiktas, clube de Istambul pelo qual já tinha rematado e cruzado entortando o pé direito para evitar o esquerdo entre 2010 e 2012. O jogador que muita gente talvez conheça pela multiplicação do mesmo gesto técnico joga há cinco épocas consecutivas no Besiktas - na última, fez 34 partidas e até chegou a capitanear a equipa - e conquistou dois campeonatos (2016 e 2017).

Agora que está com 35 anos, que serão 36 no final de setembro, Ricardo Quaresma estará já próximo de dar descanso à parte de fora do pé, mas ainda tem tempo para tocar em mais bolas com a trivela que, ainda o ano passado, andava a fazer coisas destas.

E ele, rindo-se com um encolher de ombros, a dizer: "Sinceramente, nem sei sei quantos golos já marquei de trivela. Tenho de ir ver ao YouTube".