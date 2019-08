O Irão - Cambodja vai ter mulheres nas bancadas. Finalmente

O estádio Azadi, em Teerão, é um dos maiores do Mundo, com capacidade para 100 mil almas. Desde 1981, todas elas masculinas - foi só uma das muitas restrições às mulheres que se seguiram à revolução islâmica de 1979, no Irão.

Mas a 10 outubro, finalmente, as mulheres poderão oficialmente voltar a entrar num estádio iraniano, no encontro de qualificação para o Mundial de 2022 entre o Irão e o Cambodja, anunciou feito pelo vice-ministro do Desporto, Yamshid Taqizade.

À agência oficial do país, a IRNA, Taqizade insistiu que “não existe discriminação de género” no Irão e que os promotores do jogo estão já a preparar todas as infraestruturas para assistência às mulheres que queiram-se deslocar ao estádio Azadi, para um jogo que arranca às 17h30, hora local.

"Sabes o momento em que o que até aí era 2D se torna 3D?". As histórias de duas iranianas que vieram à Rússia ver a sua seleção pela 1.ª vez Quando tinha 14 anos, Tara tentou convencer o pai a levá-la disfarçada ao estádio Azadi, mas só 17 anos depois conseguiu finalmente ver a seleção do Irão a jogar, no Mundial da Rússia. Já Sara luta há 12 anos para que as mulheres iranianas entrem nos estádios de futebol.

Esta parece ser a resposta do governo iraniano às pressões da FIFA, que chegou mesmo a ameaçar com a exclusão da seleção das próximas provas internacionais, caso o país não facilitasse o acesso das mulheres aos estádios iranianos.

Em outubro do ano passado, várias mulheres foram fotografadas a assistir a um encontro da Liga dos Campeões asiática entre o Persepolis e o Kashima Antlers, encontro esse que tinha Gianni Infantino, presidente da FIFA na bancada de honra. Contudo, a manobra foi mais tarde denunciada por vários ativistas como apenas uma operação de charme, já que as mulheres presentes terão sido criteriosamente escolhidas pelas autoridades iranianas.

A luta contra a proibição da presença de mulheres nos estádios iranianos ganhou novo fôlego durante o Mundial de 2018, em que várias adeptas iranianas se manifestaram nos estádios contra uma limitação com quase 40 anos.