João Félix marca pela primeira vez no campeonato. Mas o Atlético Madrid teve de suar para ganhar

Uma jogada de contra-ataque com Diego Costa e João Félix como protagonista culminou com o primeiro golo oficial do português ao serviço do Atlético Madrid. Foi o primeiro golo de uma reviravolta épica: aos 19 minutos, o Atlético já perdia por 2-0.

João Félix marcou aos 27', Vitolo empatou o jogo aos 52' e Partey selaria a cambalhota no marcador já para lá dos 90 minutos.

O Atlético segue assim só com vitórias à 3.ª jornada da liga espanhola.