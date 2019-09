Pedro Caixinha diz adeus ao México

Pedro Caixinha não irá terminar a terceira época consecutiva na liderança do Cruz Azul. O clube mexicano anunciou esta segunda-feira à tarde a rescisão do contrato do treinador português, por "mútuo acordo" entre as partes.

À 8ª jornada do Torneio de Apertura mexicano, o Cruz Azul estava em 11º lugar, com 10 pontos conquistados, somando duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.