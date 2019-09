Ultras do Inter avisam Lukaku que sons de macaco “não são racismo” [reticências]

Transferido do Manchester United para o Inter neste defeso, os primeiros dias de Romelu Lukaku em Itália ficaram desde logo manchados por lamentáveis incidentes racistas em Cagliari, onde a equipa de Milão jogou na última jornada. Os adeptos locais, numa atitude que não é nova e já atingiu outros jogadores negros, entoaram cânticos racistas e imitaram sons de macaco, impelindo o belga a pedir a intervenção das federações e a atenção das empresas que regulam as redes sociais para evitar novos abusos.

E quando o futebol, os adeptos e o seu clube se deveria unir na sua defesa, eis que a Curva Nord, grupo de ultras do Inter, publicou na sua página de Facebook uma carta aberta ao jogador tentando, pasmemo-nos, desculpar a atitude dos adeptos do Cagliari.

Afinal, de acordo com a Curva Nord, os sons de macaco mais não são do que uma forma de “irritar os adversários” e não racismo, problema que, aliás, a Curva Nord diz não existir em Itália.

“Lamentamos muito que tenhas pensado que o que aconteceu em Cagliari foi racista. Tens de entender que Itália não é como muitos outros países do norte da Europa, onde o racismo é um problema sério. Percebemos que pode ter parecido racista, mas não foi”, pode ler-se na carta, onde estão outras pérolas como esta: “Em Itália temos as nossas ‘formas’ de ‘ajudar as nossas equipas’ e tentar colocar os nossos adversários nervosos, não por racismo, mas para os irritar”.

A Curva Nord justifica ainda que é “uma organização multiétnica” e que sempre deu “as boas-vindas a todos” os jogadores. “No entanto, sempre usámos os nossos métodos com jogadores das outras equipas no passado e o mais provável é continuarmos a fazê-lo”

“Não somos racistas, tal como os adeptos do Cagliari não são”, sublinham.

“Por favor considera que esta atitude é uma forma de respeito, pelo facto deles terem medo de ti, pelos golos que possas marcar e não porque te odeiem ou por racismo”, continuam.

A cereja no topo do bolo da carta aberta é o momento em que Lukaku passa de vítima a culpado: “Quando tu dizes que o racismo é um problema que se tem de combater em Itália, só ajudas a que haja mais repressão aos adeptos de futebol, incluindo a nós próprios, e estás a contribuir para um problema que não existe”.