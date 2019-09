Real Madrid não descarta voltar a tentar Bruno Fernandes “no próximo ano”

O presidente do Real Madrid admitiu que seguiu “à distância” os casos de Neymar e Bruno Fernandes, que estiveram no radar do clube espanhol durante o defeso, sublinhando que o clube não descarta “tentar novamente no próximo ano” a contratação do médio português.

A declaração foi tornada pública pelo diário “Mundo Deportivo” e foi dita durante uma reunião entre Florentino Pérez e sócios do Real Madrid, no arranque de uma série de conversas preparatórias que vão anteceder a Assembleia Geral do Real Madrid, que se realiza no próximo domingo.

Sobre as possível contratação de Paul Pogba, o presidente do Real Madrid frisou que o Manchester United não estava disposto a vender o francês e que nada pôde fazer. Sobre Mbappé, foi mais esperançoso: “Estamos a trabalhar para trazer grandes jogadores no futuro”. Lembrou também, no entanto, que o clube “nunca investiu tanto em jogadores” como esta época.