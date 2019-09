‘Footballgate’: agente de futebol detido no Mónaco “por branqueamento de capitais”

A "France Football" noticia que foram efetuadas buscas na Bélgica, Londres e Mónaco que resultaram na detenção de duas pessoas, “uma delas um agente de futebol no Principado”. Estas ações estão relacionadas com um dossier “de corrupção no futebol” que parte de Bruxelas.

De acordo com a "France Football", tudo isto estará relacionado com a transferência do avançado Aleksandar Mitrovic do Anderlecht (Bélgica) para o Newcastle, em 2015. “Os factos estão relacionados com operações de branqueamento de capitais e corrupção no âmbito de transferências de jogadores de futebol”.

O sérvio Aleksandar Mitrovic é, atualmente, jogador do Fulham e jogou recentemente contra Portugal, no encontro de apuramento para o Euro2020 que a seleção nacional ganhou por 4-2.

Já o jornal espanhol "Marca" acrescenta que um dos inquiridos é Christophe Henrotay, agente de Courtois, guarda-redes do Real Madrid.