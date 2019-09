O animado regresso de Neymar ao PSG: foi insultado, assobiado e garantiu a vitória... de bicicleta

O PSG-Estrasburgo ainda nem tinha começado e Neymar já estava a ser insultado: "Neymar sr. venda seu filho na Vila Mimosa". A tarja apresentada pela claque do PSG, dirigida ao pai de Neymar e referindo-se a uma zona conhecida pela prostituição no Brasil, demonstrava claramente que o regresso do internacional brasileiro à equipa não ia ser pacífico.

Anthony Dibon

À 5ª jornada da Ligue 1, fechado o mercado e gorada a transferência para o Barcelona, Neymar voltou a jogar pelo PSG e a verdade é que, apesar dos assobios dos adeptos da casa, foi decisivo.

Titular, o avançado brasileiro sofreu, tal como o campeão francês, já que o Estrasburgo equilibrou a partida durante longos períodos.

Só que, aos 92', apareceu... Neymar. Irónico, não? Foi o único a conseguir marcar, num magnífico... pontapé de bicicleta. E o PSG venceu. E continua a ser líder.