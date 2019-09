Bernardo, Bernardo, Bernardo, leva a bola para casa

Bernardo Silva despertou a horas tantas, aperaltou-se, saiu de casa, rumou ao estádio, cumprimentou, conversou, equipou-se, ouviu que seria titular, aqueceu no relvado, voltou ao balneário, preparou-se, regressou ao campo e vamos lá jogar futebol num dia de ameno de sol invulgar em Manchester.

Azul celeste no equipamento, rosa nas chuteiras, não partiu da direita, que estranho, mas da esquerda, onde pediu bola, não a perdeu, ziguezagueou com ela e comportou-se como o seu eu normal enquanto a equipa, em 12 minutos, marcou três golos. Bom dia para sair de casa e ir jogar à bola.

O inusitado no seu dia reforçou-se, um pouco, quando o quarto golo foi o primeiro de Bernardo no jogo e, provavelmente, um dos poucos que já marcou de cabeça, na pequena área. Até pareceu um pouco pasmado, mas não tanto quanto o próprio pasmo ao ver que o City já ganhava por 5-0 antes dos 18 minutos.

O sexto foi o segundo de Bernardo no jogo, produto de um ressalto na área, defesas atabalhoados com o desastre e um remate com o pé esquerdo que o português mais usa. E o terceiro do português apareceu do bom imediato gerado por uma coisa má: a um metro da baliza, o que era um desvio fácil de um cruzamento virou em receção de bola sem intenção, dando-lhe uma segunda oportunidade de rematar. E marcar.

Bernardo Silva pôs as mãos na cabeça, incrédulo pelo falhanço que o tramou ao mesmo tempo que beneficiou com o primeiro hat-trick da carreira, aos 25 anos, ao 338.º jogo da carreira que Kevin de Bruyne, depois de um par de assistência, fechou num 8-0.

Valeu a pena sair de casa ao português para a ela voltar com a bola do jogo, presente que os marcadores de três golos merecem, por tradição, mesmo perante um adversário, o Watford, que sofreu o que ninguém mereceu: 14 golos nos últimos 180 minutos jogados com o Manchester City.