Jesus vezes sete bate recorde no Brasil

Jorge Jesus, o único "mister" do campeonato brasileiro (os outros são todos tratados por professor), continua com o moral em alta. O seu Flamengo ganhou 2-1 no campo do Cruzeiro, com golos de Gabriel Barbosa, o Gabigol que só não marcava no Benfica, e Arrascaeta, que com um nome destes só podia ser uruguaio ou basco (é da América do Sul).

O jogo chegou a estar empatado, mas a dupla atacante escolhida por Jorge Jesus resolveu o jogo e deu a sétima vitória seguida ao Flamengo, o clube mais popular do Brasil (149.757 sócios às 23h22 de 21 de setembro) que não ganha um campeonato há dez anos. Agora, quando o brasileirão vai a meio, segue na frente com seis pontos de vantagem e é o grande favorito para a conquista do título.

Jesus bateu um recorde do clube que nunca tinha ganhado sete jogos seguidos no campeonato brasileiro.

Apesar de JJ ter sido igual a si próprio no banco, desta vez, a grande figura foi Gabigol que festejou o seu golo com linguagem gestual depois de ter sido ameaçado com sanções disciplinares por ter mostrado um cartaz com a mensagem "hoje tem gol do Gabigol" num jogo anterior.

O segundo classificado, Palmeiras, joga domingo com o Fortaleza e pode encurtar a distância.