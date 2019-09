Bernardo Silva foi ao Twitter "brincar com um amigo" e estará a ser investigado por racismo

Bernardo Silva, no "Players' Tribune", junho de 2018:

"No dia em que assinei pelo City, enviei aos tipos do Monaco uma mensagem com uma fotografia minha a segurar a camisola, e disse 'está feito, malta, quando é que se juntam?".

"Até hoje, quando vejo uma notificação [no telemóvel] do Mendy, abano a cabeça, porque sei que vem aí algo maluco."

Bernardo Silva, no Twitter, setembro de 2019:

A imagem em cima é da mensagem que o português publicou, este domingo, no Twitter, menos de 24 horas depois de marcar três golos ao Watford e se elevar a um estado de graça, porque o jogo semanal na Premier League do Manchester City lhe correu bem, por motivos óbvios.

Bernardo Silva colou uma fotografia de Benjamin Mendy, em criança, a uma imagem do boneco da Conguitos, uma marca espanhola de chocolate, com a legenda: "Adivinhem quem é?".

O jogador francês, com quem o português partilha, há quatro anos, balneário e piadas nas redes sociais, respondeu com emojis de riso e a seguinte mensagem: "1-0 para ti, vamos ver". Mendy não pareceu levar a mal a brincadeira entre dois amigos, que deixou de ser privada no momento em que Bernardo carregou no botão de publicar no Twitter.

Onde muitas pessoas manifestaram o seu desagrado, interpretando a montagem como racista.

O português apagaria o tweet horas depois, publicando um outro, no qual escreveu: "Nem posso brincar com um amigo hoje em dia...".

A imprensa inglesa noticiou o caso e o "Daily Mirror" avançou que a Federação Inglesa de Futebol (FA) já terá aberto uma investigação ao caso, devido ao alegado conteúdo racista da imagem partilhada por Bernardo Silva.