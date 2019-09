Será Cristiano Ronaldo o melhor do Mundo pela sexta vez? Siga aqui os prémios The Best

19h40: Já arrancou a cerimónia no Scala de Milão. Com aquilo que de melhor se pode ver na sala: um bailado clássico. O primeiro prémio da noite será o Puskas, para melhor golo do ano

19h26: Megan Rapinoe, vai um fadinho?

19h23: Vários meios de comunicação espanhóis e italianos garantem que Cristiano Ronaldo não estará em Milão para a cerimónia do The Best. O que poderá dizer que o português não será o vencedor

19h11: Faltam ainda alguns minutos para arrancar a cerimónia mas por cá já elegemos o melhor modelito: esta espécie de inspiração oriental de Samuel Eto'o

- Ora muito boa tarde! Esta segunda-feira é dia de saber quem é o melhor jogador do Mundo 2019 para a FIFA, em mais uma edição do prémio The Best, que este ano será entregue no Teatro alla Scala, em Milão, mais habituado a receber os mais virtuosos da ópera do que exatamente as estrelas do futebol. A cerimónia arranca a partir das 19h30 de Lisboa.

- Cristiano Ronaldo e Lionel Messi concorrem para o 6.º prémio, mas o favorito parece ser Virgil van Dijk, o holandês do Liverpool que já venceu o prémio de melhor jogador da UEFA. De fora dos três finalistas ficou o vencedor do ano passado, o croata Luka Modric.

- Do lado feminino, as nomeadas são Lucy Bronze, inglesa do Lyon e duas campeãs do Mundo, as norte-americanas Alex Morgan e Megan Rapinoe.

Aqui ficam todos os nomeados da noite:

Melhor jogador: Cristiano Ronaldo (POR, Juventus), Lionel Messi (ARG, Barcelona) e Virgil van Dijk (HOL, Liverpool)

Melhor treinador: Jurgen Klopp (ALE, Liverpool), Pep Guardiola (ESP, Man. City) e Mauricio Pochettino (ARG, Tottenham)

Melhor guarda-redes masculino: Alisson (BRA, Liverpool), Ederson (BRA, Manchester City) e Marc-André Ter Stegen (ALE, Barcelona)

Melhor jogadora: Lucy Bronze (ING, Lyon), Alex Morgan (EUA, Orlando Pride) e Megan Rapinoe (EUA, Reign FC)

Melhor treinador feminino: Jill Ellis (Estados Unidos), Sarina Wiegman (Holanda) e Phil Neville (Inglaterra)

Melhor guarda-redes feminino: Christiane Endler (CHI, Paris Saint-Germain), Hedvig Lindahl (SUE, Chelsea e Wolfsburgo) e Sari van Veenendaal (HOL, Arsenal e At. Madrid)

Prémio Puskas (melhor golo): Lionel Messi, Juan Fernando Quintero e Daniel Zsori

Prémio FIFA Fan: Silvia Grecco, adeptos holandeses no Mundial feminino e Justo Sánchez