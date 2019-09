O que se passa com o corpo de Messi?

O FC Barcelona regressou esta terça-feira aos triunfos na Liga espanhola de futebol, ao vencer em casa o Villarreal, por 2-1, mas viu o argentino Lionel Messi lesionar-se na partida da sexta jornada.

Na sua estreia a titular esta temporada e um dia depois de ter recebido o prémio The Best, para melhor jogador do mundo, Messi ainda fez a assistência para o primeiro golo da partida, apontado pelo francês Antoine Griezmann, aos seis minutos.

Mas, já depois de o brasileiro Arthur ter feito o 2-0, com um grande remate de fora da área, Messi foi assistido à coxa esquerda e acabou por ser substituído ao intervalo.

Santi Cazorla reduziu para o Villarreal, aos 44 minutos, igualmente com um remate fora da área.Com este resultado, o 'barça', que tinha perdido com o Granada na ronda anterior, subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 10 pontos, enquanto o Villarreal caiu para sexto, com oito.

No primeiro jogo da ronda, o Granada, com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no 'onze', subiu provisoriamente à liderança, com 11 pontos, os mesmos de Athletic Bilbau e Real Madrid, que têm menos um jogo, ao empatar a um golo em casa do Valladolid (13.º).

Apesar de o português Hernâni ter colocado o Levante em vantagem, a equipa da Comunidade Valenciana foi derrotada em Sevilha pelo Betis, por 3-1.

Com William Carvalho a titular, o Betis deu a volta ao resultado, com golos de Loren (45+3 e 48) e Borja Iglesias (67), com os sevilhanos a subirem ao nono lugar e o Levante a cair a 11.º.